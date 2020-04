Os deputados estaduais Jenilson Leite (PSB) , médico infectologista, e Fagner Calegário (sem partido) doaram rolos de TNT para os estudantes de medicina e outros cursos de vários faculdades que estão na UFAC produzindo equipamentos de proteção individual (EPI’s) para ajudar no combate ao covid-19. Cerca de 80 alunos participam da iniciativa.

Sensibilizado com a situação dos profissionais da saúde que estão na luta contra o coronavírus, um grupo de acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiu, por iniciativa própria, começar a confeccionar aventais e protetores faciais de baixo custo para serem distribuído nas unidades de saúde, em todo o estado.

O projeto começou na última quinta-feira, 19, e até agora os acadêmicos produziram 945 protetores faciais e mais de 25 aventais. A meta do grupo é chegar a 5 mil unidades.

Para confeccionar os EPI’s , os estudantes dependem de doações. Dessa forma, os deputados estaduais Jenilson Leite e Calegário resolveram fazer a doação de TNT, a entrega foi realizada nesta terça-feira no local onde eles estão confeccionando o material.

Segundo Jenilson Leite, que também é médico, a iniciativa é louvável porque somente a união de todos será possível vencer a pandemia. Além disso, é necessário que os profissionais de saúde tenham EPI’s para se proteger. ” Estamos abraçando essa causa para que possamos resguardar nossos heróis da saúde. Vencer o covid-19 exige a união de todos”, disse o deputado.

Para o deputado Calégario a atitude é maravilhosa, mas a parte triste é saber que o Estado não está apoiando. ” No que depender de mim estarei auxiliando, e tudo que for para o bem da sociedade acreana terá meu apoio”, disse.