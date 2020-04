O deputado Roberto Duarte protocolou na mesa diretora da Assembleia Legislativa, requerimento solicitando informações que incluem Nome Fantasia, Nome Jurídico com CNPJ, Número do Contrato e valor, Tipos de serviços prestados por estas empresas e a Forma de contratação.

“Tem muito recursos chegando do governo federal para auxiliar no combate ao COVID-19 e cabe a nós fiscalizar a execução dos mesmos, afinal o estado está amparado no decreto de calamidade pública e essas compras sem licitações precisam sim ser feitas com bastante responsabilidade”, disse Duarte.

O Governo Federal, através da atuação da Bancada Federal, já repassou mais de 25 milhões aos cofres do Estado e a previsão é de mais librações, além de várias renúncias de débitos dos estados e municípios, que estão sendo feitas pelo governo federal.

Tem empresas atuando na oferta de serviços, que levantam suspeitas do deputado, por isso o pedido de informações foi protocolado na mesa diretora da casa.

Na sessão online que acontecerá nesta quarta-feira (15), é aguardada a participação do secretário de Saúde do Estado Alysson Bestene, que deve dar explicações sobre esses questionamentos e informar sobre ações desenvolvidas na prevenção do COVID-19 no estado.