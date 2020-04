Portal do Rosas – O coronel da reserva da Polícia Militar Francisco Márcio Alves do Amor Divino, nomeado pelo governador Gladson Cameli para o posto de secretário adjunto na Secretaria de Estado de Educação, já teve conflito, com trocas de acusações verbais, com o delegado Alcino Júnior, responsável pelas investigações da chamada “Máfia da Merenda”.

O entrevero entre ambos aconteceu em março de 2014, quando Amor Divino foi acusado de comandar a invasão de uma delegacia para resgatar o policial militar James Wendell da Silva, que fora preso numa operação de trânsito.

“A nossa atitude de forma genérica, colocando para os senhores, foi embasada no estado democrático de direito. Tudo em função da ação de um delegado inconsequente, uma atitude infantil”, explicou, à época, o coronel, que comandava Companhia de Trânsito.

O delegado Leonardo Santa Bárbara contou outra versão. Segundo ele, o PM se negou a assinar o boletim de ocorrência.

“Entendi que ele incorreu em crime de falso testemunho, diante da presença de um escrivão e de outro policial que acompanhava a situação é que ele estava preso. E dei voz de prisão”, disse.

Na época, Alcino Júnior estava como presidente da Associação dos Delegados do Acre e declarou: “Um exemplo de corporativismo maléfico dentro da segurança pública. Infelizmente, isso gera uma crise, a gente não pode esconder”, afirma o delegado Alcino Júnior.