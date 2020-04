Um dos radialista mais conceituado do município de Acrelândia Adriano Mendes, não poupou críticas ao governo do estado Gladson Cameli e secretaria estadual de saúde do estado.

O desabafo do radialista aconteceu em uma de suas programações na rádio local de Acrelândia, o radialista cobrou severamente do governador Gladson Cameli atenção especial para com o município de Acrelândia.

Segundo o repórter, Acrelândia tem o maior número de infectados do estado “estando na boca do furacão” do Coronavírus, porem o radialista alegou que até agora o governador Gladson Cameli se quer deu uma declaração afirmando está preocupando com o município.

“Isso é impressionante, Acrelândia tem o maior número de casos confirmando do covid-19, e o senhor Governador não tem dado atenção devida ao município, a gente só ver ele falando de Cruzeiro do Sul, senhor governador, olhe pela Acrelândia, o senhor precisa ajudar o município, sua atitude está sendo uma tremenda covardia com Acrelândia”. Disse.

“Vejo que se dependermos do estado vamos morrer aqui, senhor governador, ajude Acrelândia somos acreano, os comerciantes estão aflitos e a sociedade estar perplexas com tudo isso”. Disse

Segundo Mendes, até agora não viu uma entrevista nos meios de comunicação o governador citando Acrelândia como prioridade, apenas o Juruá.

“Me revolto, o governador até agora não fez uma declaração afirmando estar preocupado com Acrelândia, apenas sempre o Juruá é lembrado pelo governador, lá não tem casos tão agravantes como Acrelândia”. Afirmou

Segundo Mendes, vários municípios receberam ajuda, mas Acrelândia até agora não recebeu um centavo, segundo ele, se não fosse o empenho da gestão municipal e secretário municipal e saúde junto com toda equipe de profissionais de saúde que já estão fragilizados, as coisas no município poderiam estar pior, mas alertou que as forças do município é pequena e precisa da prioridade por parte do governo estadual neste momento.

O radialista lembrou que o prefeito Caetano foi para base do governo com promessas que recebia ajuda e atenção por parte do gestor estadual. Segundo Mendes, a secretaria de saúde do estado é praticamente omissa em ajudar Acrelândia, já as forças de seguranças tem se virado para dar o suporte necessário mesmo com coeficiente de policias defasados no município.

Por Acrelândia News