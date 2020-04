Uma ação conjunta entre o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público e Vigilância Sanitária fiscalizaram nesta terça-feira, 14, uma empresa que produz álcool em gel e produtos de limpeza, localizada em Rio Branco.

No exercício da fiscalização, foram apreendidas amostras dos produtos já industrializados e mais de 200 litros de matéria-prima. Entre as possíveis irregularidades, existe a suspeita da utilização de matéria-prima imprópria para o consumo humano e condições precárias de estocagem.

“Numa parceria com o Ministério Público, recebemos denúncia de que este estabelecimento estava fabricando álcool em gel de modo irregular. Para resguardar os direitos e principalmente a saúde do consumidor, efetivamos essa vistoria e adotaremos todas as medidas legais”, declara o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

“Contamos com o apoio dos técnicos da Vigilância Sanitária para a remoção dos produtos. Nossos fiscais averiguaram as notas fiscais da empresa, normas de funcionamento e medições que avaliam a qualidade dos produtos que estão sendo comercializados”, informa Diego Rodrigues.

Além dessa ação, o Procon/AC continua intensificando suas fiscalizações em estabelecimentos comerciais como supermercados, farmácias e distribuidoras que distribuem e fornecem produtos considerados essenciais neste período de pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Quaisquer dúvidas, denúncias, orientações e esclarecimentos podem ser feitos pelos consumidores por meio dos contatos telefônicos (68) 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 h, ou 151, e pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br