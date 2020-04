Como parte do pacote de medidas emergenciais, que a Prefeitura de Rio Branco tem adotado visando reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, moradores que pagam taxa de até R$ 131,80 do Imposto sobre Propriedade Predial, Territorial e Urbana (IPTU) estão isentos.

Para quem paga taxa acima desse valor, a Prefeitura também está disponibilizando alternativas para facilitar o pagamento. O IPTU pode ser pago em cota única, até o dia 30 de junho, com 20% de desconto, ou em cinco vezes, sendo a primeira parcela também dia 30 de junho, com 10% de desconto.

Além disso, a gestão municipal está garantindo a isenção da taxa de renovação para permissionários, e prorrogando o prazo do pagamento do Imposto Sobre Serviço (ISS), para o dia 31 de dezembro, beneficiando taxistas, mototaxistas, auxiliares de táxi e mototáxi, motofretistas e freteiros, cadastrados na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS).