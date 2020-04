Uma moradora de Rio Branco que pediu para não ser identificada, afirmou que os sacolões distribuídos pelo governador do estado Gladson Cameli é uma vergonha, e dá a atender que para o governo a população não vale 30 reais, ela ainda destaca que tem que agradecer o governo que pelo menos tem alguma coisa pra comer por três dias.

Gladson Cameli iniciou a distribuição de cestas básicas, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

Nessa primeira etapa, para as regiões do Alto e Baixo Acre, Tarauacá/Envira e Purus estão sendo distribuídas 41.936 unidades, frutos dos estoques da SEE da merenda escolar.

A distribuição chega para quase 42 mil famílias, que estão inscritas em algum programa de benefício social e os filhos estejam matriculados no ensino fundamental II.

De acordo com o governador Gladson Cameli, uma nova licitação emergencial será realizada para aquisição de mais 100 mil sacolões, que serão distribuídos pela Assistência Social às famílias de baixa renda.