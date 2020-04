Em um local confortável e longe do risco do Coronavírus, o senador acreano Márcio Bittar (MDB) usou uma página de rede social para fazer críticas aos decretos de isolamento social praticados por governadores e prefeito.

Bittar defendeu a volta das atividades comerciais e disse que Bolsonaro tem razão, pois a economia segundo ele não pode parar.

“Já pensou se as pessoas pararem de produzir uma semana? Vai faltar alimento na mesa dos brasileiros. Bolsonaro tem razão, pois é uma hipocrisia de alguns governadores e prefeitos, que fecham tudo nas cidades e depois levam a conta para ele pagar”, disse o senador.

Conhecido por ficar muito tempo ausente do estado, Marcio Bittar ainda não deu as caras por aqui, desde quando começou a crise causada pelo COVID-19. Nas redes sociais, internautas questionam o sumiço do parlamentar, já que o senado está fechado para sessões presenciais e os trabalhos quando convocados, são online, podendo ser gravado de qualquer cidade.

Demostrando desprezo pela Pandemia Marcio Bittar diz que morrem milhares de pessoas por outros fatores, mas nem por isso a economia para.

Até agora esse mesmo Bittar, que tem influência no palácio do Planalto, não se colocou à disposição do governador Gladson Cameli ou dos prefeitos acreanos, na busca por recursos e soluções para prevenção do covid-19.

O governador Gladson Cameli certamente não deve ter gostado de ser taxado entre os hipócritas, pelo aliado Bittar, que diferente de muitos acreanos sofredores, está bem confortável, cuidando dele e de sua família, enquanto usa as redes sociais para ignorar a gravidade da doença que assombra o planeta.