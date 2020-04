A atriz Lindsay Lohan (Foto: Instagram)

Após Lindsay Lohan lançar seu novo single, “Back to Me”, este mês, a cantora contou o que os fãs podem esperar do seu novo álbum. Em entrevista ao portal Page Six, Lindsay disse que o projeto é uma mistura de músicas para reflexão pessoal e faixas para dançar.

“Ele tem muitas lembranças da minha vida na Califórnia e lembranças de coisas que vi e senti na minha vida quando eu tinha 20 e poucos anos”, disse Lohan, 33 anos.

“As outras faixas do álbum serão animadoras e divertidas. O objetivo para mim é ter um álbum divertido no qual possamos dançar”, completou.

A atriz acrescentou que a música “é uma maneira de expressão pessoal e uma maneira de me conectar com meus fãs em um nível diferente. Adoro dançar e adoro ouvir música – parecia a hora certa”. Enquanto as filmagens dos clipes estão canceladas devido à pandemia de coronavírus, ela está usando seu tempo isolado “exercitando, cozinhando, estudando francês de novo, lendo, escrevendo em um diário, assistindo a muitos filmes e, é claro, ocasionalmente reality shows!”, disse. Por Revista Monet