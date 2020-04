Kim Kardashian e North West (Foto: Twitter)

A filha de Kim Kardashian, North, acaba de roubar o show – de novo! Na segunda-feira, enquanto fazia um vídeo para incentivar os moradores da Califórnia a praticar o distanciamento social em meio à pandemia de coronavírus (COVID-19), a estrela de ‘Keeping Up with the Kardashians’ teve uma pequena ajuda da filha de seis anos.

“Olá a todos na Califórnia, é Kim Kardashian West e eu só queria conversar com vocês”, diz Kim no clipe, antes de sua filha interromper: “E North West!”. “Eu só queria ter uma conversa séria com vocês sobre distanciamento social”, diz ela, rindo de North. “Eu sei que é a Califórnia e temos o clima mais bonito, mas precisamos começar a nos distanciar”, continua a empresária, enquanto North sussurra para ela: “Eu quero sair”.

A socialite Kim Kardashian com a filha North West (Foto: Instagram)

Kim, que também é mãe de Chicago, 2 anos, Saint, 4 anos, e Psalm, 10 meses, com o marido Kanye West, diz à filha: “Você quer sair para o quintal e isso é ótimo”. O vídeo então corta para Kim tentando conversar com os seguidores sobre a importância do distanciamento social enquanto North fica fora da câmera. A certa altura, a câmera começa a tremer e Kim precisa perguntar à filha: “Você poderia não pular na cama? Me dê dois segundos para fazer isso”.

Staying at home means having so much fun with your kids! Just look at how much fun @KimKardashian & North West are having!

By staying home, you’re saving lives. Keep it up, California.

📲 https://t.co/snYe5v55Rw #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/3m21SRMuh1

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 13, 2020