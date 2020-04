Duas presas foram flagradas tentando fugir da Unidade de Regime Fechado Feminino de Rio Branco na tarde de segunda-feira (13). Uma policial penal encontrou as detentas subindo uma escada da guarita durante o banho de sol e impediu a fuga.

A dupla tinha feito um buraco na tela de proteção do banheiro de uma das celas do Pavilhão Carmélia da unidade. As presas são das celas 8 e 14.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que a policial penal fazia uma ronda na parte externa do presídio quando flagrou as presas.

O banho de sol foi suspenso, foi feita uma contagem das presas e checagem na estrutura do prédio. As presas contaram que tiveram ajuda de outras quatro detentas na tentativa de fuga. As quatro foram identificadas e levadas para o pavilhão de triagem para o isolamento.