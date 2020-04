O parlamentar sugeriu que a Unidade de Pronto Atendimento de Cruzeiro do Sul seja escolhida como ponto de referência para atendimento de pessoas infectadas pela Covid-19.

“Estou em Mâncio Lima e tenho visto de perto a situação nos municípios do Juruá. Algumas cidades não têm sequer um respirador automático. Isso é muito grave! O governo precisa se precaver para que não ocorra aqui o que tem acontecido em vários lugares do mundo. Não podemos agir de forma irresponsável”, pontuou.

O parlamentar sugeriu que o governo escolha a UPA de Cruzeiro do Sul como ponto de referência para aqueles que podem ter sido infectados pelo coronavírus. De acordo com ele, o Hospital da cidade já se encontra lotado com outras demandas e seria irresponsável manter os doentes num mesmo ambiente.

“O Acre está com um nível elevado de contaminados, isso tem nos preocupado e nós precisamos agir corretamente. Os municípios precisam de ajuda. O executivo precisa colocar a UPA de Cruzeiro do Sul como ponto de referência para doenças respiratórias. O hospital que tem para atender os cinco municípios do vale do Juruá é lotado, então é importante transferir o atendimento de pessoas suspeitas para outro local”, afirmou.O parlamentar finalizou seu discurso falando que o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), montou uma barreira para averiguar quem entra e sai do município, mas que ainda assim precisa que o governo encaminhe verbas tanto para lá, como para outras cidades. Por Andressa Oliveira / Aleac