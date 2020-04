A deputada estadual Maria Antônia (PROS), participou na manhã desta terça-feira (31), de mais uma sessão virtual do Poder Legislativo, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), esta foi a maneira que a Assembleia encontrou para dar continuidade nos trabalhos diante da pandemia do coronavírus.

Na oportunidade, a parlamentar iniciou fazendo um reconhecimento especial a todos os servidores da saúde, que tem estado a frente desse mal que está afetando milhares de pessoas, inclusive no estado do Acre.

A deputada aproveitou o momento para lamentar o feminicídio que ceifou prematuramente a vida de uma servidora da Fundação Hospitalar, em Rio Branco, onde o autor do crime foi o companheiro da vítima que também se suicidou após cometer o crime. Maria Antônia desejou que a família de Sara Lima recebesse o conforto divino nesse momento delicado para ambas as famílias.

Já finalizando seu pronunciamento, a deputada Maria Antônia fez um agradecimento a diretoria do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) pelo excelente trabalho feito no período da janela de transferência de parlamentares municipais. O PROS foi um dos partidos que mais cresceu neste período, onde trouxeram dez vereadores e um vice-prefeito.

“Parabenizo o presidente Francisco Vagner que tem trabalhado incansavelmente pelo crescimento do Partido, bem como tem procurado bons quadro para o nosso partido. Quero aproveitar para dar as boas vindas aos vereadores que vieram somar conosco na família PROS registro aqui: Paulo Sales (Assis Brasil), Rogério Pontes (presidente da Câmara) e Mário Jorge (ambos de Brasileia), Adaildo (presidente da Câmara) e Zico (ambos do Bujari), Richard (presidente da Câmara de Capixaba), Silvano Queiroz e Atilon Pinheiro (ambos de Marechal Thaumaturgo), Enfermeiro Denis (Porto Acre) e o Mamed Dankar (Rio Branco), além do vice-prefeito de Rodrigues Alves, Jailson. Então quero dar as boas vindas a esse parlamentares que vieram compor conosco no PROS”, concluiu a parlamentar.

