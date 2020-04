Donald Trump / Barbra Streisand (Foto: Getty Images)

Barbra Streisand acusou o presidente americano Donald Trump de ser um “mentiroso em série”. A cantora de 77 anos reclamou sobre o líder dos EUA no Twitter, chamando-o de “incompetente” e “inapto” para liderar. O motivo parece ser os novos números de mortes devido à pandemia de coronavírus – que já estão em mais de 20 mil nos EUA e, segundo o portal Metro.co.uk, Trump tem planos de suspender o financiamento da Organização Mundial de Saúde.

Barbara escreveu em seu perfil na rede social: “Eu escrevi uma música chamada ‘Não minta para mim’ depois que Trump foi eleito, porque ele era um mentiroso em série. Agora, com mais de 20.000 pessoas mortas por causa de sua incompetência e mentiras, ele provou que não pode lidar com a verdade. Ele é incapaz de liderar esta nação… especialmente em tempos de crise”.

“Trump está obcecado em desperdiçar dinheiro no seu muro. Talvez todo esse dinheiro devesse ter sido gasto em testes, respiradores e equipamentos de proteção individual para nossos profissionais de saúde. O vírus não se importa com o muro pelo qual ele disse falsamente que o México estava pagando”, disse ela em outro tuíte. A vencedora do Oscar culpou a “falta de liderança” de Trump pelo “medo e confusão” que os cidadãos norte-americanos estão sentindo em meio à crise e apoiou a equipe de saúde que trabalha na linha de frente do combate à pandemia.

Ela disse: “Saudamos nossos verdadeiros heróis – médicos, enfermeiros, cientistas, clínicos, farmacêuticos, trabalhadores da área alimentícia e todos os socorristas que comprometem sua própria segurança e bem-estar para garantir a nossa”. Na semana passada, Trump criticou publicamente a OMS por ter uma abordagem ‘centrada na China’ em meio ao surto de coronavírus. Ele acusou a OMS de permitir à China “encobrir a verdadeira escala” da pandemia.

Falando na Casa Branca, o Presidente disse: “[OMS] recebe grandes quantias de dinheiro dos EUA. Pagamos a maior parte do seu dinheiro. Eles estão errados sobre muitas coisas. Eles tinham muitas informações desde o início e não queriam… eles parecem muito centrados na China… é uma boa maneira de dizer isso. Eles parecem errar em benefício da China. Vamos analisar isso. Eles fizeram errado. Eles perderam o alerta. Eles poderiam ter alertado meses antes. Eles deveriam saber… eles provavelmente sabiam”.

Segundo o portal, vários profissionais de saúde pública e médicos estão pedindo a Trump que não corte o financiamento para a OMS, argumentando que a organização ajuda o mundo a se preparar e responder a crises como o coronavírus.