Em sessão on-line realizada na manhã desta terça-feira (14), a deputada estadual fez uma alerta ao governo do estado, quanto a situação das unidades de saúde do Valei do Juruá.

“Sabemos que o vírus do COVID-19 já chegou em Cruzeiro do Sul e a situação requer mais cuidados na prevenção. Fui na beira do rio esses dias e vi o grande fluxo de embarcações chegando e saindo na cidade, vindas das mais diversas cidades, tanto do Amazonas quanto do alto Juruá, tudo isso sem fiscalização, ” disse.

Antônia Sales ainda cobrou mais agilidade na chegada de equipamentos que possa dar suporte a região. “Nossa unidade de referência é o hospital do Juruá, que só dispõe de duas UTI’s preparadas para receber pacientes que venham a ser infectadas e necessite de ser internadas.

Também queria pedir ao governo para intensificar as barreiras nas estradas, pois precisamos.

Nosso trabalho é de fiscalizar e garantir o bem-estar de nossa população e daqueles que nesse momento estão em linha de frente nessa guerra.

Quanto mais o trabalho preventivo for feito, mas estaremos seguros dessa doença disse a deputada.