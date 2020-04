Aglomerações e filas. Este foi o cenário encontrado em frente de uma agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Rio Branco, nesta segunda-feira (13). Centenas de pessoas foram em busca de informações ou tentar sacar o benefício emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal como ajuda durante à pandemia de Covid-19.

Uma equipe da Rede Amazônica Acre mostrou imagens de uma longa fila formada ao lado da agência. Mesmo com a necessidade do auxílio emergencial, as imagens revelaram a falta de cuidado e prevenção para evitar proliferação do novo coronavírus.

Em nota, a Caixa Econômica reforçou que ampliou os serviços digitais e remotos já como medidas de evitar aglomerações e tumultos nas agências bancárias. A Caixa afirmou também que está com o fluxo de clientes controlado nas agência para manter o distanciamento de um metro entre as pessoas.

Outro ponto destacado pela Caixa é o reforço na limpeza e higienização das agências. A nota diz que todas unidades e superfícies onde há contato das pessoas são limpos pelo menos seis vezes ao dia.

Sobre o auxílio emergencial, o beneficiado pode baixar o aplicativo da Caixa no celular e obter a ajuda necessária. Há o site do banco disponível e a central telefônica 111 exclusiva para esse tipo de atendimento.

O auxílio emergencial começou a ser pago na quinta-feira (9) e a expectativa do governo federal é que 54 milhões de brasileiros sejam beneficiados. Os R$ 600 são pagos a trabalhadores informais, microempreendedores, desempregados e contribuintes individuais do INSS por três meses.

O Acre tem 77 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 até este domingo (12). Nesta segunda, a Secretaria de Saúde (Sesacre) confirmou a terceira morte pela doença. É um idoso de 82 anos que morava no Lar dos Vicentinos, em Rio Branco.

A cidade de Cruzeiro do Sul, interior do estado, também confirmou os dois primeiros casos da doença. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro, em uma live no Facebook na noite de domingo (12). Por Aline Nascimento, G1 Acre