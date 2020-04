Na Madrugada desta segunda-feira (13), por volta das 03horas, quatro presos tentaram empreender fuga após cavar um buraco na parede de uma das celas do presídio do município do Quinary onde tomaram a parte externa dos pavilhões e correram para os rumos das guaritas.

A ação orquestrada pelos presos foi interceptada por um Policial Penal que se encontrava em uma das guaritas da muralha que flagrou o momento exato em que os detentos corriam para a muralha de posse de cordas feitas com cobertas(Tereza) para pular o muro da Unidade.

Foi necessário utilizar tiros de advertência com intuito de inibir o plano de fuga dos presos e realizar chamadas através dos rádios de comunicação afim de alertar os demais policiais penais que se encontravam de plantão.

Ainda no mês de Março, detentos de uma das alas do presídio tentaram escavar um buraco em uma das celas se utilizando da mesma prática de remoção de cimento e retirada de vergalhões, porém, foram impedidos pela guarnição do dia. Nesta madrugada, os quatro presos arquitetaram mesmo plano de fuga, contudo, foram surpreendidos pelos tiros disparados pelos Policiais Penais.

Os envolvidos foram removidos e encaminhados para o isolamento preventivo para ficarem a disposição da administração da Unidade onde será instituído procedimento administrativo disciplinar para apuração dos fatos e os artefatos artesanais apreendidos para os devidos procedimentos.