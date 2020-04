“Já estamos ouvindo as pessoas. Os policiais militares que trouxeram ela para a delegacia e o policial civil que estava de plantão”, acrescentou.

“As declarações do preso que estava na cela são bastante esclarecedoras de que realmente ocorreu suicídio. Mas, como é um fato que ocorreu dentro da delegacia, nós vamos investigar sim. Para a gente esclarecer isso de uma forma que não venha a deixar dúvidas a respeito do que aconteceu”, acrescentou o delegado. Do G1 Acre