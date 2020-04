MP-AC vai investigar condições de funcionamento do Lar do Vicentinos em Rio Branco — Foto: Google Street View

O Acre teve a terceira morte confirmada por Covid-19. O idoso Andre Avelino, de 82 anos, morreu dentro do Lar dos Vicentinos, em Rio Branco, no sábado (11) e o exame que comprovou a causa da morte saiu na noite de domingo (12).

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) pela gerência da Vigilância em Saúde do Acre. O idoso contraiu a doença de uma técnica que trabalha no local que testou positivo para Covid-19 na última quarta (8).

A primeira vítima fatal foi a idosa Antônia Holanda, de 79 anos, no último dia 6 de abril. No dia seguinte, Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75 anos, morreu por complicações após ser diagnosticada com Covid-19.

Três idosos estão em isolamento

O médico responsável pelo asilo, Enoque Pereira de Araújo, afirmou que três idosos que ficavam no mesmo dormitório de Avelino estão em isolamento. Segundo ele, a unidade tem feito a verificação dos internos a cada quatro horas.

“As visitas foram suspensas desde o dia 16 de março. Além da verificação da temperatura dos internados de quatro em quatro horas, os servidores também estão sendo verificados quando entram e quando saem. Hoje estamos com dois internos que apresentaram tosse, não estão com febre e vou ligar para o Samu para regular eles para a Upa do Segundo Distrito”, disse o médico.

A chefe da Vigilância em Saúde do Acre, Glória Nascimento, afirmou que uma equipe se deslocou ao asilo ainda nesta segunda para acompanhar a situação. Segundo ela, a vítima se trata de um idoso que era acamado e que tinha várias comorbidades. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre