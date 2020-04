Após a confirmação de dois casos em Cruzeiro do Sul, o prefeito Ilderlei Cordeiro fez uma reunião, por meio de uma vídeo conferência, com representantes da Saúde e promotores do Vale do Juruá.

Segundo o prefeito, as regras de isolamento social serão fortalecidas para evitar a transmissão e contágio do COVID-19 em Cruzeiro do Sul.

“Conversamos sobre todas as novas medidas que terão no decreto, ajustamos as necessidades de um isolamento mais rígido. Foi uma reunião muito proveitosa. Não tenho dúvidas que faremos tudo que é possível para combater esse mal pela raiz”.