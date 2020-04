Diante da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou esta semana uma emenda para a Medida Provisória (MP) 950, que isenta a população com consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 220 kWh de pagar a conta de luz, no período de 1º de abril a 30 de junho de 2020.

Além disso, ainda de acordo com a emenda do deputado Jesus Sérgio, o comerciante só pagará a conta de luz se exceder mensalmente o consumo de 250 kWh.

“Diversos comerciantes estão sofrendo perdas financeiras, e neste momento a nossa missão é ajudar para que esta crise não se agrave ainda mais. E a nossa emenda visa aliviar as despesas dos pequenos empreendedores para que possam atravessar este momento e garantir a permanência da sua empresa no mercado sem demitir funcionários”, destacou o deputado Jesus Sérgio.