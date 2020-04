Devido ao grande número de pessoas praticando esporte no Parque Tucumã e na pista da Amadeo Barbosa, mesmo em meio a uma pandemia, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, intensifica o trabalho de orientação a esse público que insiste em não cumprir o decreto publicado durante a pandemia do novo coronavírus.

As medidas do decreto são uma forma de evitar a propagação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, tendo em vista que atualmente aumentou para 72 o número de casos confirmados no Acre e, apesar disso, as pessoas não estão tendo a responsabilidade de obedecer algumas orientações importantes para atravessar a pandemia com o menor índice possível de contágio.

No que diz respeito às atividades físicas, muita gente entende que não há perigo do contágio praticar esporte em parques a céu aberto, mas este é um equívoco. Uma simulação computadorizada feita por pesquisadores da Bélgica e da Holanda recomenda que, durante a pandemia de Covid-19, as pessoas mantenham distância de até 20 metros umas das outras em exercícios físicos ao ar livre, a depender da atividade.

A pesquisa feita por meio de simulação computadorizada, aponta que:

Caminhada: oferece risco quando a distância é inferior a entre 4 e 5 metros da pessoa que está à sua frente;

Corrida: oferece risco quando a distância é inferior a pelo menos 10 metros da pessoa que está à sua frente;

Pedalada: simulação aponta risco quando a distância é inferior a pelo menos 20 metros da pessoa que está à sua frente.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, é importante que as pessoas tenham a consciência do problema e procurem fazer suas atividades em suas casas ou condomínios onde moram, porque as forças de segurança vão estar nas ruas orientando e explicando para o bem da própria vida e saúde da população, que esse tipo de atividade nos parques públicos trazem riscos de contágio.

“Nós já estamos com um efetivo do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar nas ruas orientando essas pessoas, que continuam saindo, mesmo que seja para praticar esporte ao ar livre, tendo em vista que existem riscos de contágio da Covid-19 nesses locais também. Hoje pela manhã eu estive reunido com o Sistema de Segurança quando eu solicitei a intensificação da fiscalização nesses locais, para que essas pessoas sejam orientadas sobre os cuidados e retornem às suas casas”, explicou.

Situação do coronavírus no Acre

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), chegam a 72 o número de casos confirmados de contaminação por coronavírus no Acre.

As informações do Centro Charles Mérieux mostram ainda que o número de casos notificados são de 867 até este sábado. Desse total, 721 foram descartados, ou seja, deram negativo para a Covid-19. O número de casos em análise subiu de 57 nesta sexta-feira, 10, para 74 neste sábado.

O número de mortes pela doença segue em dois casos, enquanto que aumentou para 41 o número de pessoas que obtiveram alta, ou seja, que não têm mais o vírus no organismo e estão curadas da Covid-19.