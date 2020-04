A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou mais 5 novos casos da Covid-19 ( (Sars-CoV-2) neste domingo (12), totalizando 77 casos da doença. No sábado (11), o boletim apontava 72.

Os novos casos foram registrados em Plácido de Castro, que agora tem 5 casos da doença, Acrelândia com 10 e Rio Branco, que agora soma 60 infectados no total. Bujari e Porto Acre têm um caso cada.

Ainda conforme o boletim, o estado registrou o terceiro caso oficial de contaminação comunitária, quando não se sabe de quem pegou vírus. Trata-se de uma agricultora de 37 anos, moradora da zona rural de Acrelândia e que foi até a cidade algumas vezes.

O 5º caso registrado em Plácido de Castro foi de uma autônoma de 30 anos que teve contato com uma pessoa contaminada.

Os outros três casos são de Rio Branco. Uma autônoma de 36 anos, um autônomo de 68, e o de uma profissional de saúde de 44 anos. Esses dois últimos estiveram com uma pessoa suspeita de ter contraído o vírus.

O Acre continua com duas mortes registradas. Antônia Holanda, de 79 anos, e Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75, morreram nos dias 6 e 7, respectivamente, por complicações após serem diagnosticadas com Covid-19.

No Acre, até o momento 917 casos foram notificados, sendo que desse total, 736 foram descartados. Outros 104 aguardam o resultado dos exames do laboratório Mérieux. Dos 77 casos confirmados, 42 pacientes estão recuperados e seis hospitalizados. Do G1 Ac.