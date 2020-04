O exame feito no idoso de 65 anos que morreu na quinta-feira (9) deu negativo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) neste domingo (12). O resultado saiu no sábado (11).

O homem foi transferido do hospital de Brasileia, no interior do Acre, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco e depois para o pronto-socorro, onde morreu.

A Saúde afirmou também que a causa da morte do paciente foi pneumonia. O homem tinha problemas respiratórios e batimentos cardíacos acelerados. Ele foi encaminhado para o PS em estado gravíssimo.

O Acre tem 72 casos confirmados de Covid-19, segundo o boletim divulgado pela Sesacre na tarde de sábado. Antônia Holanda, de 79 anos, e Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75, morreram nos últimos dias 6 e 7, respectivamente, vítimas da doença em Rio Branco. Por Aline Nascimento, G1 Acre