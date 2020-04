A prefeitura de Capixaba, no interior do Acre, prorrogou por mais 15 dias o decreto de situação de emergência por causa da pandemia do novo coronavírus.

A Câmara de Vereadores havia reconhecido a situação de emergência de saúde pública na cidade em decorrência da Covid-19 no início deste mês. O município ainda não tem nenhum caso registrado da doença.

A situação de emergência foi decretada no dia 18 de março determinando o isolamento social e proibindo viagens de servidores. Além da suspensão as aulas no município e as atividades do comércio de serviços não essenciais.

Além disso, a prefeitura informou que fica sob a responsabilidade dos gestores das secretarias a convocação dos servidores para trabalhar internamente e sem atendimento ao público, nas atividades administrativas.

Os serviços essenciais da administração municipal ficam mantidos mesmo durante o período de quarentena devida à Covid-19.

Covid-19 no Acre

O Acre chegou a 72 casos confirmados de Covid-19, segundo boletim da Secretaria de Saúde (Sesacre), divulgado neste sábado (11). Foram dois novos registros de contágio pela doença em comparação os dados de sexta-feira (10), quando haviam 70 casos confirmados.

O maior número de registro da doença, está na capital acreana, Rio Branco, que agora soma 57 casos no total. Os demais municípios que ficam no interior do estado seguem com o mesmo número: Plácido de Castro (4), Acrelândia (9), Bujari (1) e Porto Acre (1).

O Acre continua com duas mortes registradas. Antônia Holanda, de 79 anos, e Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75, morreram nos dias 6 e 7, respectivamente, por complicações após serem diagnosticadas com Covid-19. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre