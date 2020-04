A Secretaria de Saúde do Acre investiga a morte de um paciente de 65 anos por suspeita de Covid-19. O idoso foi encaminhado do hospital de Brasileia, na quarta-feira (8), para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco.

Com problemas respiratórios e batimentos cardíacos acelerados, logo em seguida ele já foi levado para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Na noite de quinta (9), ele não resistiu e morreu na unidade.

A informação foi confirmada pela chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Glória Nascimento. Segundo ela, o exame do idoso para Covid-19 foi coletado no hospital de Brasileia e o resultado deve sair ainda nesta sexta (10).

“Ele chegou gravíssimo lá na UPA, segundo informações, ele teve duas paradas cardíacas. Fizeram a reanimação, ele voltou e entubaram ele na UPA. Depois foi levado para o pronto-socorro. Foi coletado lá em Brasileia mesmo o exame dele, e esse resultado dele deve sair hoje no próximo boletim”, disse Glória.

Caso seja confirmada, essa vai ser a terceira morte causada pela doença no estado. Antônia Holanda, de 79 anos, e Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75, morreram na segunda (6) e terça (7), respectivamente, por complicações após serem diagnosticadas com Covid-19.

Um idoso de 75 anos, que morreu no último dia 6 de abril na UPA do Segundo Distrito de Rio Branco com sintomas respiratórios graves, também estava com o caso sendo investigado para Covid-19. Porém, segundo a Sesacre informou nesta sexta (10), o exame descartou a doença.

Cerca de cinco horas depois de ser internado, o idoso faleceu no setor de Emergência da unidade. O resultado do exame dele saiu ainda na quinta (9).

Covid-19 no Acre

Já são 62 casos confirmados de Covid-19 no Acre, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde (Sesacre), divulgado nessa quinta (9). O número de recuperados também subiu e foi para 39 pessoas com alta médica, sendo assim 23 pessoas seguem em tratamento.

Dos casos, 48 são em Rio Branco, nove em Acrelândia, um no Bujari, três em Plácido de Castro e um em Porto Acre. Além disso, 50 casos seguem em análise.

Todos os casos confirmados estão sendo acompanhados de perto pela equipe da Vigilância Epidemiológica no âmbito estadual e municipal. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre