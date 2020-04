O compromisso é uma visita técnica ao Hospital de Campanha montado em Águas Lindas de Goiás para atender pacientes atingidos pela Covid-19. Segundo assessoria do governo, o compromisso deve contar com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cumprem agenda neste sábado (11) às 11h da manhã em Águas Lindas de Goiás, município que fica no Entorno do Distrito Federal. Será o primeiro encontro presencial de ambos desde o rompimento ocorrido no último dia 25 de março.

O governador goiano defende o isolamento social, enquanto o presidente da República apoia a retomada das atividades econômicas, e o confinamento apenas para pessoas do grupo de risco como idosos e doentes crônicos.

Nesta sexta-feira (10) pela manhã, Bolsonaro esteve no Hospital das Forças Armadas (HFA). Ao sair, passou em uma drogaria. Do lado de foram houve aglomeração de simpatizantes e profissionais da imprensa que acompanhavam a agenda do chefe do Executivo nacional. Questionado sobre o motivo da ida ao HFA, Bolsonaro respondeu inicialmente que foi “tomar um sorvete” e, na segunda vez, que foi “fazer exame de gravidez”.