NITERÓI – As unidades de saúde municipais que são referência para o tratamento de casos graves de Covid-19 — os hospitaisCarlos Tortelly, no Bairro de Fátima, e o recém-inaugurado Oceânico, em Piratininga — iniciarão na terça-feira um projeto em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para tratamento com cloroquina de pacientes de casos graves. O medicamento será utilizado em dosagens distintas em dois grupos diferentes de pacientes que autorizarem o uso do remédio, e os pesquisadores acompanharão os resultados diariamente.

A pesquisa será feita com 400 pacientes de Niterói, Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP). A quantidade de testes em cada unidade dependerá do número de casos graves da doença nas próximas semanas. Ubiratan Moreira Ramos, diretor do Carlos Tortelly — que conta com 14 leitos para casos graves de Covid-19 —, explica que a pesquisa analisará a reação da cloroquina administrada conforme as dosagens. A unidade receberá sete pesquisadores da Fiocruz que atuarão em conjunto com os 50 profissionais do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

— Um grupo receberá a cloroquina duas vezes por dia durante sete dias; o outro, duas vezes por dia durante dez dias, para avaliarmos o benefício. Em caso de qualquer reação adversa, o medicamento será suspenso imediatamente — diz Ramos.

A pesquisa testará o medicamento em pacientes de todas as idades que sofrerem a síndrome respiratória aguda grave provocada pelo novo coronavírus. Em uma segunda fase, o estudo poderá ser ampliado para pacientes em estado menos crítico, o que dependerá dos resultados desta primeira etapa, prevista para ser concluída em cerca de dois meses.

Fonte: G1