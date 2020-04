O Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representado pelo presidente estadual Dêda, vem se organizando para enfrentar o processo eleitoral deste ano e com isso, trabalhou incansavelmente para em breve lançar quatro pré-candidaturas a chapa majoritária em diferentes municípios do estado do Acre.

Os pré- candidatos a prefeitos são: Arnoldo Lima que é Pré-candidato a prefeito do município de Porto Walter; Richard Oliveira, atual presidente da Câmara de Vereadores e Pré-candidato a prefeito de Capixaba; Jailson Amorim, atual vice-prefeito de Rodrigues Alves e Pré-candidato a prefeito no município; Odeiza Gomes Coelho, Pré-candidata a Prefeita do município de Santa Rosa do Purus.

Todos os pré-candidatos acima mencionados concorrerão as eleições deste ano pelo PROS, onde o presidente Dêda e a deputada Maria Antônia estarão acompanhando de perto para dar suporte a esse grupo que estará na linha de frente nesse período.

