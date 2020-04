O Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representado pelo presidente estadual Dêda, irá contar com uma pré-candidatura majoritária no município de Epitaciolândia, para o processo eleitoral deste ano.

Nesta ocasião, quem estará representando o partido é o professor e presidente do Sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC), Antônio José Soares do Nascimento, popularmente conhecido como Professor Soares, que com o aval do Presidente Dêda e da deputada Maria Antônia, Soares é o pré-candidato a prefeito pelo PROS.

Muito querido e respeitado entre os munícipes e servidores público de Epitaciolândia, o professor Soares, como assim é conhecido é um excelente nome para disputar as eleições de Epitaciolândia.

De um curriculum impar em sua vida profissional prestado a educação e serviços voluntários, professor Soares, aos 43 (quarenta e três) anos, tem um amplo conhecimento e maestria naquilo que faz, com 23 (vinte três) anos dedicados a educação, possui como curriculum:

Graduando em Matemática; Pós – graduado em Educação Matemática; Presidente do Conselho Municipal de Educação de Epitaciolândia por dois mandatos; Presidente do Conselho de Alimentação Escolar (Sem remuneração) já no segundo mandato; Presidente do Conselho do FUNDEB (sem remuneração); Representante no Conselho de direitos (sem remuneração), Ex-Presidente do FUNDEB, entre outras atividades municipais. É presidente do SINTEAC de Epitaciolândia, fazendo frente, combatendo e na luta pelos direitos da classe trabalhadora.

Exerceu suas atividades nas escolas: Belo Porvir; Brasil Bolívia – EJA; José Hassem Hall Filho. Atualmente tem contrato efetivo com a Secretaria Municipal de Educação do Município de Epitaciolândia, a disposição do SINTEAC e contrato provisório na Escola Estadual Joana Ribeiro Amed.

O casal Dêda e Maria Antônia estão felizes de poder contar com a participação do professor Soares, que tem se empenhado para levar o nome do partido ao conhecimentos dos moradores de Epitaciolândia.