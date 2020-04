A Prefeitura Municipal de Assis Brasil iniciou, na última segunda-feira (06), a entrega de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família com filhos matriculados na rede de ensino.

A primeira etapa visa ajudar as famílias de alunos em situação de vulnerabilidade, e assim, somar na alimentação de crianças, que por conta da suspensão do calendário escolar estão em casa e sem acesso à merenda.

Além disso, também foram distribuídas as doações recebidas pelo Gabinete da Primeira-Dama do município, para pessoas carentes que não possuem Bolsa família e nesse período, devido à pandemia, estão necessitadas.

As doações foram enviadas pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação, Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Gabinete da Primeira-Dama do Estado, Sindicato da Polícia Civil, Associação dos Municípios do Acre e Fecomércio.