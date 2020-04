O prefeito Ilderlei Cordeiro aproveitou a Semana Santa para visitar a Casa Maria Madalena, na Fazenda Esperança. O local trabalha com a recuperação de mulheres dependentes químicas. Atualmente, oito mulheres moram no local. A capacidade máxima é de 22 pessoas.

“Essa é uma semana de muita reflexão, que nós contamos cada vez mais com dias melhores. Somos muito privilegiados, temos pessoas que vêm para cá pra servir e nos ajudar, e esse é o amor na prática”.

Segundo Cordeiro, a prefeitura de Cruzeiro do Sul garantirá apoio com a doação de cestas básicas para o local.

Vanessa Maia é uma das madrinhas e coordenadoras da Casa. Ela chegou em Cruzeiro do Sul com apenas 16 anos de idade, mas viu sua vida ser transformada pelo amor e pela fé.

“Eu me encantei por essa vida. A Fazenda Esperança dá um estilo de vida diferente. Mas também não é fácil viver em comunidade, mas é muito gratificante. Sou muito grata por que eu ganhei minha família de volta. Na Fazenda, eu aprendi a me amar de novo através do trabalho, da convivência, da espiritualidade. Quando a gente quer a mudança de vida, a gente consegue. Você pode estar no fundo do poço, mas você consegue”.