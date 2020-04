A Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), Departamento de Inteligência (DI), em parceria com a Controladoria Geral do Estado (CGE), estão cumprindo sete mandados de prisão temporária; 20 mandados de busca e apreensão nas sedes de quatro empresas na capital, Tarauacá e Xapuri, além dos depósitos de merenda escolar da Secretaria de Educação em Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

O valor total do desvio não foi divulgado, mas a polícia diz que pode chegar a R$ 22 milhões. Os investigados tiveram R$ 5 milhões bloqueados de suas contas. Além disso, a Justiça tornou, temporariamente indisponíveis, bens móveis, imóveis, entre outros.

Estão entre as práticas cometidas, produtos e itens com qualidade inferior ao contratado ou em quantidade menor, além falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa.