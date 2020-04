O delegado Valdinei Soares da Costa, que comandou a Operação Mitocôndria em Tarauacá, disse que além de Alan Monteiro, chefe do setor de merenda do município, mais uma pessoa foi presa.

Valdinei Soares disse que a Operação “Visa desmantelar o peculato, o furto na merenda do estado do Acre. Na cidade de Tarauacá era pra cumprir três mandados, acabamos cumprindo apenas dois porque um dos alvos existe praticamente o endereço só no papel, não existe a empresa fisicamente”, disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, Alan Monteiro foi autuado em flagrante pelo crime de peculato, ou seja, quando funcionário público se apropria indevidamente de bens públicos. Na casa dele, foram encontrados diversos itens da merenda escolar que deveriam estar no setor de merenda do município. Fonte: Notícias da Hora