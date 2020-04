Uma parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Federação das Indústrias do Juruá (Fieac) possibilitou a criação de uma central de confecção de máscaras. A central conta com cinco máquinas de costura e está funcionando no Centro do Idoso.

Segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro, todo o trabalho de confecção é voluntário. Inclusive, quem quiser ajudar na fabricação das máscaras é só se dirigir até o Centro do Idoso.

“Não poderia deixar de vir dar o pontapé inicial a essas mulheres, inclusive minha irmã que está como voluntária ajudando. Quero agradecer demais essa parceria com a Fundação Betel e a Federação das Indústrias”.

As máscaras serão destinadas a servidores da saúde e do município, além das pessoas que trabalham em serviços essenciais. A previsão é de que na segunda-feira, 13, quatro mil máscaras já cortadas cheguem para a finalização do processo.

“Estamos juntando forças! Estamos preocupados com os profissionais e suas famílias. Estamos com equipes nas ruas e em outros setores que não podem parar”, acrescentou o prefeito.

A coordenadora da Fieac no Juruá, Janaína Terças, falou da importância da iniciativa e agradeceu o apoio do prefeito. “Essas mascaras serão doadas para os servidores do município. Também estamos com parceria com as malharias de Cruzeiro do Sul. É um trabalho muito bonito e voluntário”.