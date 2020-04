Dois homens bolivianos, 30 e 34 anos, foram entregues a autoridades da Bolívia pela Polícia Federal do Acre (PF-AC), nesta quarta-feira (8), após entrarem de forma irregular no Acre. Os dois cruzaram a fronteira pelo município de Epitaciolândia, no interior do estado.

Mesmo com a fronteira fechada por causa da pandemia do novo coronavírus, eles conseguiram burlar a segurança e atravessaram um igarapé do município.

Devido à restrição de entrada de estrangeiros estar em vigor desde o dia 19 de março, a PF informou que tem reforçado as ações de controle de fronteira e os homens acabaram sendo flagrados e entregues a autoridades bolivianas.

A PF ainda informou que tem feito diariamente o controle da fronteira nas cidades de Epitaciolândia e Brasileia, com o intuito de coibir este tipo de prática.

O Acre tem 62 casos confirmados de Covid-19, segundo último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgado nessa quinta-feira (9). O estado já registrou duas mortes em decorrência da doença em Rio Branco. Por Acinete Gadelha, G1 Acre