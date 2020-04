Quem acreditou que após todos os problemas que Aldemir Lopes teve com a polícia federal e a justiça, ele jamais voltaria a se envolver em política novamente, mas a realidade mostra totalmente o oposto.

Sendo o articulador político do Movimento Democrático Brasileia (MDB) Aldemir Lopes estava só esperando a ex-prefeita Leila Galvão se filiar no partido para dar o bote, popularmente falando, voltar a dar as cartas na agremiação política.

Acontece que até dias atrás o MDB não tinha um nome para representar o partido, com isso Aldemir Lopes residia tranquilamente na Capital Rio Branco, mas ao conseguir filiar Leila no seu grupo, o Guru decidiu que deve acompanhar de perto essa situação e saber que ações a sua pupila (Leila) está realizando no município.

Foi repassado a redação do site 3 de Julho Notícias que Aldemir, assim como nas eleições anteriores, será o articulador político da campanha de Leila Galvão nas eleições deste ano.

Segundo informações, o Guru se mudou de mala e cuia para uma residência localizada no bairro Cageacre, para acompanhar de perto a movimentação da política de Brasileia.