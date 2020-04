No último final de semana, a mulher participou de uma manifestação a favor da “volta à normalidade”. A passeata bolsonarista realizada na avenida paulista defendeu a reabertura do comércio e das escolas e criticou as medidas de isolamento social adotadas pelos governadores.

Angela Gandra, secretária nacional da Família na pasta da ministra Damares Alves, testou positivo para o novo coronavírus. Ela está internada no Hospital Sírio Libanês e seu quadro é estável.

“É um momento de união”, escreveu Angela, há cinco dias, ao compartilhar uma foto sua durante o evento. Nesta quinta-feira (9), ao precisar ser internada por causa do coronavírus, a secretária de Damares mudou o tom. “Queridos amigos! Fui internada com covid-19! Conto com as orações de cada um para vencer mais este desafio”, escreveu. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, também pediu orações pela saúde da secretária de sua Pasta.

“A secretária Nacional da Família, Angela Gandra, está internada, em tratamento. Vamos fortalecer as orações por uma rápida recuperação. Bora, gente?”, escreveu Damares no seu Twitter.

Angela Gandra durante manifestação pró-Bolsonaro e anti-isolamento no último fim de semana: