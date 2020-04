O registro em microscopia eletrônica de transmissão, inédito no Brasil, foi produzido durante estudo sobre replicação viral no Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Em uma terceira imagem, partículas virais podem ser observadas dentro do interior da célula.

O registro foi feito durante um estudo que investiga a replicação viral do Sars-CoV-2, conduzido pelos pesquisadores Débora Barreto e Marcos Alexandre Silva, do Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral, e Fernando Mota, Cristiana Garcia, Milene Miranda e Aline Matos, do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo.

Pesquisadores da Fiocruz fazem registro inédito de infecção pelo novo coronavírus. Imagens em microscopia mostram Sars-Cov-2 atacando uma célula. — Foto: IOC/Fiocruz

Imagem de microscopia mostra o Sars-Cov-2, o novo coronavírus, infectando uma célula: à esquerda, imagem circular mais clara mostra uma célula repleta de vírus, que se multiplica no seu interior. — Foto: IOC/Fiocruz