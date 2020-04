O presidente Câmara de vereadores de Marechal Thaumaturgo João LUCIANO (PCdoB), convocou uma sessão extraordinária na manhã desta terça-feira (07), para tratar de pautas relacionada ao município, no que diz respeito a prevenção do Covid-19, que vem assombrando o mundo e já fez dezenas de vítimas no Acre; inclusive com duas mortes.

A sessão foi convocada para apreciação, discussão e votação de um projeto de autoria do vereador João Luciano, que estabelece a suspensão de todos os empréstimos consignados de servidores públicos municipais pelo período de 90 dias.

A medida segundo o parlamentar tem o objetivo de ajudar a fortalecer a economia e dar um alívio para os trabalhadores, que neste período de isolamento social tem mais gastos, seja com medicamentos, seja com alimentação.

“Nós vereadores estamos se colocado à disposição da gestão, no que diz respeito ao apoio e votação do que for preciso para ajudar no trabalho de prevenção e assim evitar que a doença chegue no município, por isso acho importante ressaltar aprovação por unanimidade do projeto”, disse João Luciano.

Para o vereador autor do Projeto, essa medida está sendo apresentada em outras cidades, inclusive foi aprovada em Bujari e Rio Branco e certamente será algo que ficará com uma marca de contribuição do parlamento municipal nessa crise.

“Nos espelhamos no Projeto que foi apresentado pelo deputado Edvaldo Magalhães na ALEAC e que foi aprovado, beneficiando os milhares de servidores do estado, me senti na obrigação de propor essa alternativa aos nossos colegas vereadores de Marechal e aguardo ansiosamente e confiante na sansão por parte do prefeito, finalizou o parlamentar”. Aprovado, agora o projeto segue para sansão do prefeito Isaac Pianko.