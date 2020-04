A atuação da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, diante da crise causada pela pandemia de covid-19 foi destaque na sessão da Câmara de Rio Branco. Neri recebeu elogios de parlamentares até de oposição, como é o caso de Emerson Jarude e João Marcos Luz, ambos do MDB.

Emerson Jarude foi o primeiro. Ele iniciou parabenizando a prefeita por ter acatado a proposta de prorrogar o prazo de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para o dia 30 de junho, de acordo com o decreto 248, publicado na edição desta terça-feira, 07, no Diário Oficial do Estado.

“A prefeita foi além. Ela colocou no decreto um instrumento que permite isentar aquelas pessoas que pagam o valor de até R$ 131,80, e também o ISS daquelas pessoas prestadoras de serviço, como, por exemplo, mototáxis, táxis e motoristas de aplicativo, além de isentar as taxas de permissionários como os dos mercados municipais”, destacou Jarude.

João Marcos Luz seguiu o mesmo caminho, destacando, também, o papel do Governo Federal. Sobre Socorro Neri, o vereador disse ter sido uma grata surpresa a sua atuação exemplar diante da crise.

“A prefeita, ontem, trouxe boas notícias para o município de Rio Branco. Ela cumpriu o seu dever, cumpriu a sua função de gestora pública ao dar uma resposta concreta para a sociedade”, afirmou Marcos Luz.

A resposta a que o vereador se refere é o decreto número 248, que prorroga o prazo para o pagamento do IPTU, já citado por Emerson Jarude.

“Quando a prefeita Socorro Neri, ontem, isentou IPTU, postergou o pagamento do IPTU, isentou ISS, isentou taxas para os comerciantes e já está em conversa bem-adiantada com as instituições financeiras em relação aos empréstimos consignados, ela demostrou, juntamente com sua equipe, que a gestão pública de Rio Branco, de alguma forma, funciona e dá respostas para a sociedade nesse momento de crise”, acrescentou o vereador João Marcos Luz.

Outro que também aproveitou a sessão para elogiar a prefeita foi Clezio Moreira, do PSDB. Ele falou da organização do programa Saúde na Comunidade, que aconteceu na comunidade Macapá, no Riozinho do Rôla: “Meus parabéns a todos esses profissionais que participam desse programa e, especialmente, à prefeita Socorro Neri que o organiza”, disse Moreira.

Já o vereador Carlos Juruna, do Avante, reforçou o que disseram seus antecessores sobre as medias de apoio à economia editadas por Socorro Neri. “Eu quero parabenizar a prefeita porque ela fez sair do discurso para ir para pôr no papel”, afirmou.

Euzinha Mendonça, líder do PSB na Câmara, disse que Governo e Prefeitura estão somando esforços para buscar solução para os problemas enfrentados nesse momento de crise causada pela covid-19.

“Fiquei muito feliz porque a prefeita Socorro Neri postergou a data para o pagamento do IPTU”, garantiu Euzinha.

Lene Petecão, do PSD, parabenizou Socorro Neri e disse que seu papel, como dos demais colegas, é aprovar medidas do Executivo que contribuam para amenizar os efeitos da crise.