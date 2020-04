A executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representada pelo presidente Dêda, desenvolveu um excelente trabalho de articulação junto das executivas municipais do partido para trazer o máximo de vereadores para fazer parte da sigla durante o período da janela de transferência.

Diante deste trabalho árduo das executivas, o PROS conseguiu trazer ao todos dez vereadores com mandatos atuantes em diferentes municípios do estado, que deixaram outros partidos para fazerem parte do PROS do casal deputada Maria Antônia e Dêda.

Além dos dez vereadores que agora fazem parte desta agremiação política, o partido ainda conta com 4 pré-candidatos a prefeito, 7 pré-candidatos a vice-prefeito, e mais de 230 pré-candidatos a vereadores em 14 município do Acre para o processo eleitoral deste ano.

O PROS já conta com 6 vereadores que foram eleitos na última eleição e agora com a vinda dos demais chega a 16 vereadores que fazem parte da família PROS, o partido administra quatro Câmara de vereadores sendo elas de: Bujari, Capixaba, Porto Acre e Brasileia.

Todo esse time, irá unir forçar para fazer com que o partido alcance seu objetivo nos mais diversos municípios do estado, trata-se de objetivo coletivo, pois PROS presa pela união de todo o grupo.

Sem dúvidas o Presidente Dêda e a deputada Maria Antônia ficaram extremamente honrados em receber esta quantidade de autoridade no PROS, pois sabem que todos são mais que bem vindos para fazerem parte da família PROS.

Veja abaixo a lista dos vereadores que agora fazem parte do PROS:

Rio Branco: Vereador Mamed Dankar (que era do PT e veio para o PROS)

Brasileia: Vereador e presidente da Câmara, Rogério Pontes, o parlamentar mais votado da história do município com quase novecentos votos (era do MDB e veio para o PROS)

Brasileia: Vereador Mário Jorge, o segundo parlamentar mais votado da história de Brasiléia com quase setecentos votos (era do MDB e veio para o PROS)

Bujari: Vereador e vice presidente da câmara Zico (que era do PRP e veio para o PROS)

Bujari: Vereador e presidente da Câmara Adaildo Oliveira (que era do PT e veio para o PROS).

Marechal Thaumaturgo: Vereadores Silvano Queiroz (que era do PT e veio para o PROS).

Marechal Thaumaturgo: Vereadores Atilon Pinheiro (que era do PSD e feio para o PROS).

Assis Brasil: Vereador Paulo Sales (que era do PP e veio para o PROS).

Capixaba: Vereador Richard Oliveira (que era do Democratas e veio para o PROS).

Porto Acre: Vereado Enfermeiro Denis (que era do PSD e veio para o PROS).