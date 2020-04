O prefeito Ilderlei Cordeiro se reuniu, na tarde de segunda-feira, 6, com representantes do Ministério Público, Associação Comercial, Secretaria de Saúde e outros segmentos, com o objetivo de alinhar ações de combate ao coronavírus no município.

“Foi um debate muito importante, ouvimos sugestões e mostramos o que estamos fazendo. Foi um momento que pudemos construir ações positivas tanto sobre a saúde como a questão alimentar”, disse o prefeito, ao reforçar o pedido de fechamento da BR-364 e abertura do comércio no município.

O presidente da Acisa no Vale do Juruá, Luiz Cunha, falou da importância de alinhar as ações com demais órgãos. “É muito importante reunir os mais diferentes segmentos para dialogarmos e ajustarmos as ações. Às vezes falta comunicação, por isso é muito importante momentos como esses”.

O promotor de Justiça, Alcimar Júnior, também participou da reunião e reforçou a necessidade do distanciamento social como principal forma de prevenir o COVID-19.

“O MP pretende fomentar ações, alinhar e construir novas ações para dar mais efetividade as restrições com relação a necessidade de isolamento e distanciamento para prevenir o coronavírus”.

E destaca: “Se não conseguirmos conter a chegada desse vírus, que estejamos preparados. Isso é para que todos os municípios do Vale do Juruá sejam bem atendidos e tenham seu direito a Saúde resguardado nesse momento”.

Sobre o fechamento da rodovia e abertura do comércio na cidade, o promotor disse que são opções a ser estudadas pelas autoridades competentes. “Tudo isso precisa ser estudado e a forma como seria feito. Nós já temos informações de que outros locais fizeram o fechamento da BR”.