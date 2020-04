Atualmente ela ocupava os cargos de presidente conselheira do Conselho Municipal de Educação (CME) e coordenadora Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME). A professora é natural de Cruzeiro do Sul e pós-graduada em Tecnologias em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A prefeita destacou a competência da nova secretária para ajudá-la na administração de uma área tão importante da cidade quanto é a Educação. Na capital acreana são aproximadamente 25 mil crianças, da creche ao ensino fundamental 1, que estão sob responsabilidade do Município.

“Eu tenho muito respeito pela professora Vômea, ela é do quadro de servidores da rede municipal de ensino, conhece bem os desafios que temos. Tem larga experiência em gestão da Educação e muito respeito de seus pares. Tenho certeza que ela fará um excelente trabalho e vai nos ajudar muito”, disse a prefeita.