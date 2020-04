A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou, na noite desta terça-feira (7), a segunda morte causada pela Covid-19 no Acre. De acordo com informações da Sesacre, a mulher tinha 75 anos e estava na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco desde o dia 4 de abril.

A idosa tinha sintomas, como desconforto ao respirar, febre taquicardia. Ela foi encaminhada ao PS dois dias depois de ter dado entrada em um hospital particular de Rio Branco. Além disso, a paciente apresentava sequelas de um acidente vascular cerebral. O exame que atestou a doença na idosa saiu ainda no dia 2, mesmo dia em que foi internada.

Esta é a segunda morte causada pela doença no estado. A primeira foi registrada na segunda-feira (6), quando uma aposentada de 79 anos também morreu após ter seguidas paradas cardíacas na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco.

No último boletim, eram 50 casos confirmados da doença. Nesta terça, os dados de confirmações não mudaram. Saúde diz que dos 50 pacientes, 36 já podem ser considerados recuperados, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo.

A Saúde informou que recebeu 663 casos suspeitos, descartou 550, confirmou 50 e mai 63 seguem em análise. Dos confirmados, 39 são em Rio Branco; nove em Acrelândia, um em Porto Acre e um em Plácido de Castro.

Primeiro óbito

A idosa Antônia Holanda, de 79 anos, morreu na manhã desta segunda (6) após seguidas paradas cardíacas. Ela estava internada na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco desde sexta-feira (3). A família disse que não desconfiava da doença até o exame atestar positivo para Covid-19.

Uma das primeira pacientes diagnosticadas com a doença, Isabella da Silva, de 37 anos, recebeu alta neste sábado (4). Em casa ela falou ao G1 sobre como enfrentou a doença e que também se considerava um milagre.

Uma idosa de 77 permanece também na UTI do PS, em Rio Branco, em estado grave, segundo a Saúde Ela já respira sem ajuda de aparelhos, segundo a Saúde.

Alunos de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) criaram um canal de teleatendimento que está ajudando nas orientações e até encaminhamentos de casos suspeitos da doença. Por Tácita Muniz, G1 Acre