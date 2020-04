Mesmo sem casos confirmados de pessoas infectadas por coronavírus em Cruzeiro do Sul, o Governo do Estado, em parceria com o Hospital do Juruá, se antecipa e começa a trabalhar na montagem de leitos para receber possíveis casos graves da doença.

O Hospital do Juruá é referência nos atendimentos de média e alta complexidade e atende não só os moradores do município de Cruzeiro do Sul, mas toda a região do Juruá. “Essa parceria é importante pois viabiliza tratamento adequado e melhora a qualidade de assistência à população. A chegada desses equipamentos nos ajuda a viabilizar leitos, para atender possíveis pacientes graves que estejam infectados por coronavírus, nós ainda não temos nenhum caso registrado, mas se houver vamos estar preparados”, destacou o diretor técnico do hospital, Marcos Lima.

A princípio serão montados, ainda esta semana, dois leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), caso seja necessário. O espaço garantirá a viabilidade de mais 10 leitos completamente estruturados. Entre os materiais entregues ao hospital foram disponibilizados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), materiais médico-hospitalares em geral, monitores multiparâmetro, aspirador cirúrgico, oxímetro, eletrocardiógrafo, entre outros.

“É um compromisso direto do governador Gladson Cameli para atender da melhor forma a população. O Hospital do Juruá é a nossa referência para casos graves, então hoje é um momento histórico e importante de atendimento direto à população, pois começaram a chegar aqui equipamentos para a montagem das UTIs e o próprio hospital conseguiu adequar a estrutura onde serão montados os leitos. Dois já devem ficar prontos nas próximas horas e ainda nesta semana chegam mais insumos para garantir outros leitos, se necessário”, explicou Muana Araújo, chefe do Núcleo Regional de Saúde, em Cruzeiro do Sul. Muana ainda reforça que a secretaria segue trabalhando para amenizar os impactos da doença, caso sejam registrados casos na região do Juruá. “Vivemos um momento de pandemia, não temos nenhum caso positivo no Juruá, mas estamos trabalhando para que, se forem confirmados, estejamos prontos para oferecer um atendimento de qualidade. Essa parceria entre governo e iniciativa privada se mostra eficiente”, finalizou.