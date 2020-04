O líder do MDB na Câmara de Rio Branco, vereador João Marcus Luz, usou seu espaço na sessão de terça-feira (7), realizada virtualmente, para criticar duramente o governador do Acre, Gladson Cameli, por, segundo ele, está prejudicando a população por conta do que ele chamou de decreto radical com relação ao isolamento social.

No mesmo discurso, o aliado de Gladson que o criticou arduamente elogiou a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, a quem faz uma dura oposição e endossou o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é contra as medidas duras de isolamento.

Com relação ao governador, João Marcus afirmou que o decreto está além da medida e prejudicando os cidadãos que estão enfrentando imensas dificuldades financeiras.

“Não concordo com o decreto por que é inconstitucional, radical. Além do exagero do decreto, ele, o governador, não apresentou nenhuma medida prática de ajuda aos comerciantes e autônomos. Por isso eu peço ao senhor governador que ajude as pessoas”, diz.

O emedebista diz que o governador precisa ser mais proativo e apresentar alternativas para as pessoas que estão em dificuldades por conta das medidas de isolamento.

“A única coisa que ele fala é para as pessoas ficarem em casa, somente repetindo o que as autoridades sanitárias dizem, fora isso ele nao faz nada mais”, diz.

“Que medida de alternativa ele tem dado aos comerciantes? Ainda bem que não temos só o governo estadual, parabéns ao presidente da República por dar resposta aos brasileiros e aqui quero fazer um registro a respeito das acertadas decisões da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, queisentou a população de impostos como IPTU E ISS. Quando ao governo estadual eu estou decepcionado”, diz. Por Gina Menezes / Folha do Acre