O Acre confirmou a primeira morte por Covid-19 nesta segunda-feira (6). Três dias após ter dado entrada da Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito, em Rio Branco, Antônia Holanda, de 79 anos, morreu na manhã desta segunda após seguidas paradas cardíacas.

A informação da morte da aposentada foi confirmada pela Secretaria de Saúde do estado no início da tarde desta segunda, mas ainda não consta nos dados do Ministério da Saúde divulgados nesta tarde. A Saúde explica que passa esses dados ao Ministério da Saúde para que haja a atualização e, por isso, pode haver inconsistências.

“Com a morte da aposentada, o Acre registra o primeiro óbito causado pela pandemia no estado e que, oficialmente, já contaminou 48 pessoas. A idosa era do grupo de risco sendo cadeirante, hipertensa e diabética”, diz a nota da Sesacre.

‘Ninguém suspeitava’

A família contou que a idosa não apresentava sinais de Covid-19. Um exame foi feito na idosa ainda no sábado (4) e o resultado atestou positivo para a doença.

“Ainda estamos esperando o médico para saber de tudo. Ela estava um pouco cansada, teve muitas paradas cardíacas e não conseguiu mais respirar. Ninguém suspeitava que era Covid-19 até hoje [segunda,6] que saiu o exame para positivo”, conta Ilcimar Holanda, filho da paciente.

Dora Vitorino, gerente da UPA do Segundo Distrito, que é a unidade de referência em Rio Branco, disse que todo o procedimento necessário foi feito, mas a idosa, também por ter outras comorbidades, acabou não resistindo.

“Quando ela chegou para atendimento, ela não tinha sintomas de Covid-19, ela estava com dor de cabeça e pressão alta. Ela tinha outros problemas de saúde e isso veio, juntamente com o Covid-19, agravar. O resultado ficou positivo hoje [segunda,6], mas ela teve algumas paradas cardíacas”, conta.

Ela disse ainda que a paciente ia ser transferida para o pronto-socorro em Rio Branco, mas morreu antes que isso pudesse ser feito.

“Tinha que estabilizar, porque estava tendo paradas cardíacas, não podia tirar. Ela foi atendida, com respirador, a gente tem tudo isso, mas, infelizmente não deu”, lamentou.

Casos no Acre

Na última atualização da Secretaria Estadual de Saúde, o Acre tinha 48 casos confirmados de Covid-19 em três cidades, sendo a maior parte em Rio Branco, outros em Acrelândia e apenas um em Porto Acre. Uma segunda idosa, de 77 anos, também segue na UTI de Rio Branco sendo acompanhada pelos médicos o pronto-socorro. Por Aline Nascimento e Tácita Muniz, G1 Acre