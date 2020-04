O transbordamento dos rios na Região do Vale do Juruá afetou muitas famílias. Em Mâncio Lima mais de 500 famílias localizadas as margens do Rio Moa e Rio Azul foram atingidas diretamente pela cheia repentina dos rios.

O Prefeito Isaac Lima, acompanhado de uma equipe de Secretários Municipais e Vereadores, estive prestando apoio e distribuindo sacolões, hipoclorito de sódio e materiais de limpeza para as vítimas da enchente deste ano.

“Tanto no Moa quanto no Rio Azul, as pessoas perderam bens e criações, outros tiveram as casas alagadas mais a boa notícia é que o rio já mostrou sinal de vazante. Fizemos uma visita junto com vereadores, Secretários Municipais, técnicos da Prefeitura e o Chefe da Defesa Civil para verificarmos in loco a real situação. Já desloquei nossa equipe levando 200 cestas básicas, cloro, kit de limpeza para auxiliar nesse primeiro momento e posteriormente vamos realizar um levantamento das demais necessidades”, disse Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

As chuvas na região do Juruá concentram-se entre os meses de dezembro a maio. De acordo com a última visita da equipe o rio já está vazando. As comunidades mais atingidas foram São Francisco, Conceição e Meia Duzia no Rio Moa, Igarapé Novo Recreio e no Rio Azul a comunidade Três Unidos.

Veja o Vídeo: