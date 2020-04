O vice-governador Major diz que vai passar história dos possíveis desvios de recursos da merenda escolar a limpo e que já instalou um inquérito para apurar outra suspeita de desvios, desta vez na aquisição de 2 mil computadores para secretaria Estadual de Educação

Os bastidores do Palácio Rio Branco andam fervendo e o clima não é nada amistoso, entre o partido do governador Gladson Cameli (Progressistas) e o PSDB do vice-governador Werles Rocha, isso em decorrência as movimentações para disputa das eleições municipais.

Rocha compartilhou em uma página de rede social, uma notícia que neste domingo em que trazia acusações e denúncias de possíveis desvios de R$ 20 milhões dos recursos da merenda escolar do estado.

O vice-governador disse querer acreditar que não seja verdade, mas se for, irá apurar e buscar seus cúmplices e os convenientes.

Ainda no texto, o Tucano relembrou outro episódio envolvendo também a secretaria de estado de educação. Rocha diz que alertou e cobrou explicações na época do subsecretário. O vice levanta suspeitas sobre a compra e o método de carona que beneficiou uma empresa ligada a um deputado estadual, que pode ter superfaturado cerca de 3 milhões segundo Rocha.

A empresa beneficiada com essa carona de licitação foi a C. Com Informática Imp. Exp. Comércio E Indústria Ltda de propriedade de Cristiano Silva Ferreira, genro do deputado José Bestene (Progressistas).

A guerra interna dos aliados que dirigem o Acre é algo sem precedentes, que deve piorar e ter consequências trágicas para a unidade e governabilidade de Gladson.

O vice-governador tem reclamado dos ataques sofrido, segundo ele sendo produzido por quem estar em sua volta, o chamado Fogo Amigo. Por sua vez o tucano contra-ataca e deixa o “Ringue político” do Palácio equilibrado.

Veja o post de Werles Rocha feito no domingo à noite;

Lamentável, espero que esse absurdo não seja verdade e pode ter certeza que vou passar essa história a limpo. Se for verdade vamos saber quem são os beneficiários desse esquema criminoso? Quem foram os cúmplices? Quem foi conivente?

Não esqueço que há poucos dias atrás chamei o subsecretário de educação para questionar uma compra de computadores pra lá de suspeita. Uma carona para aquisição de 2000 computadores com o preço aproximadamente mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00) por unidade acima de outra compra realizada pelo governo, ou seja, três milhões de reais acima do preço, se for considerada a carona anterior. Só para esclarecimento, a empresa que ganhou a carona suspeita é ligada a outro deputado estadual. Solicitei a instauração de um inquérito policial para apurar os fatos.

Voltando ao conteúdo da matéria, caso seja confirmada, não posso deixar de registrar a minha indignação contra quem desvia dinheiro da merenda de crianças. Também sei que nessas horas vão aparecer aqueles que vão condenar o meu posicionamento, como se todos tivéssemos que jogar pra debaixo do tapete esse tipo de lixo. Não contém comigo para isso.

A nota é um recado bem claro, aos inimigos políticos do Tucano, de que ele não leva desaforo para casa.